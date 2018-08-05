Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili bir soru üzerine yaptığı açıklamada, "İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Turgut Kaya’nın, Yunanistan yargısının iade yönündeki kararına rağmen Yunanistan Adalet Bakanı’nın kararıyla ülkemize iadesinin reddedilmesi, Yunanistan siyasi erkinin ülkemize karşı gelenekselleşmiş reflekslerinin değişmediğini göstermektedir. Geçmişte terör elebaşı Öcalan’ı himaye eden Yunanistan, günümüzde de ülkemiz tarafından aranan suçlulara sığınma imkanı tanımakta, iadelerine ilişkin yargı kararını dahi rahatlıkla görmezden gelebilmektedir" dedi.

Aksoy, "Yunanistan’ın iyi komşuluk ilişkilerine saygı göstermesini ve çağdaş hukuk normlarını benimsemesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Haziran ayında Yunanistan'da tutuklu bulunan terör örgütü TKP/ML üyesi Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iadesi kararlaştırılmış, Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in vereceği belirtilmişti. Kondonis, Türkiye'nin 'aranan teröristler listesi'nde yer alan Kaya'nın iadesi için red kararı vermişti.