Suikast girişimine Rusya'dan ilk yorum

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Venezüella Devlet Başkanı'na yönelik 4 Ağustos günü gerçekleşen ve 7 kişinin yaralandığı suikast girişimini kararlılıkla kınıyoruz" denildi.

Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi'nin ulusal ekonomiyi canlandıracak öncelikli adımların belirlediği kurultayını takip eden bu eylemlerin ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik olduğunun ortada olduğu kaydedildi.

Rus Dışişleri, "Politik mücadele araçları olarak terörist yöntemlere başvurulmasını katiyen kabul edilemez olarak görüyoruz. Eminiz ki politik anlaşmazlıkların çözümü kesinlikle sadece barışçıl ve demokratik yollarla gerçekleşmeli" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.