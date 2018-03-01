Ermenistan'la 2009 yılında atılan imzada yeni gelişme

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Türkiye ile 2009 yılında imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi protokollerini iptal ettiği duyuruldu.

Ermenistan'ın Yerkir Media kanalı, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın basın sözcüsü Vladimir Hakobyan'ın ağzından haberi verdi.



Buna göre Sarkisyan, cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Ermenistan-Türkiye protokollerini iptal ettiğini açıkladı.

ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: PROTOKOLLER ARTIK GEÇERSİZ

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tigran Balayan da sosyal medyadan ''Sarkisyan, Ermenistan-Türkiye protokollerini iptal ederek hükümsüz ilan etti'' açıklamasını yaptı.

NEREDEN NEREYE

Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerinin normalleştirilmesini öngören protokoller, 10 Ekim 2009'da Zürih'te iki ülkenin dışişleri bakanları Ahmet Davutoğlu ile Eduard Nalbandiyan tarafından imzalanmıştı. Davutoğlu'nun 'komşularla sıfır sorun' söylemi eşliğinde protokollerin neredeyse bir asırlık sorunların çözümü için anahtar olacağı umudu doğmuştu.



DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Daha sonra iki ülke parlamentoları tarafından onaylanması gereken protokoller, Ankara'nın Dağlık Karabağ ile ilgili şartlar öne sürmesinin ardından onaya sunulmadı.

ERMENİSTAN PARLAMENTOSU DONDURDU

Nisan 2010'da Ermenistan parlamentosunda çoğunluk koalisyonunu oluşturan partiler, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunuyla sürekli bağlantılandırmasını kabul etmediklerini duyurdu.

Parlamentoda Türkiye'yle ilişkilerin normalleştirilmesine dair protokollerin onaylanması sürecini dondurma kararı alındı.

ERDOĞAN'DAN 'AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SORUNU ÇÖZÜLÜRSE' ŞARTI

Erdoğan cumhurbaşkanı seçildikten sonra da ''Eğer Azerbayacan-Ermenistan sorunu çözülürse Türkiye-Ermenistan arasındaki sorun da çözülmüş olur ama bu çözülmediği sürece aynı şekilde öbür tarafta Türkiye-Ermenistan arasındaki sorun da bu haliyle aynı şekilde devam edecektir'' diye konuştu.

'SONSUZA KADAR REHİN KALMAZ'

Sarkisyan, Eylül 2017'de New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında, Erivan’ın 2018 ilkbaharında protokolleri iptal edeceğini açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandiyan, ''Bu belgeler sonsuza kadar rehin kalamaz, bu nedenle Cumhurbaşkanı Sarkisyan BM’de Ermenistan’ın protokolleri iptal edeceğini açıkladı, 2018 baharını bunlar olmadan karşılayacağız'' dedi.