Pompeo'dan yeni açıklama: Ciddiye alıyoruz!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Singapur’da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını sona erdirmenin zaman alacağını, ancak iki ülke lideri tarafından belirlenen takvime göre bunun başarılacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Singapur'da yapılan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN’ın güvenlik formuna katılan Mike Pompeo, diplomatik ve ekonomik baskının önemli olduğunu belirterek BM’nin Kuzey Kore’ye karşı uyguladığı yaptırımlardaki herhangi bir gevşemeyi ABD'nin çok ciddiye aldığını söyledi. Pompeo, düzenlenen basın konferansında yaptığı açıklamada kararlaştırılan bir takvim süresi içinde Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını gerçekleştireceklerine inandığını dile getirdi.

Pompeo, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma işinin başladığını, bu sürecinin zaman alacağını ve bunu herkesin bildiğini söyledi.