Kızından şok sözler: 'Başarı yakaladıkça şeytanlaştı!'

“Varlığım onu mahvediyordu. Benim içinse tam tersiydi. Ona ne kadar yakınsam o kadar güvenli hissediyordum, o bu dünyanın bir parçasıydı ve benim ışığa yakınlaşmamı kolaylaştırıyordu” diyen Brennan Jobs, babasının kendisinden yıllarca sakladığı bazı sırları sonradan öğrendiğini söyledi.

Bir ressam olan annesi Chrisann Brennan ile babasının birlikteliğinin evlilik dışı olduğu için, Jobs'un kendisini ve annesini kolaylıkla reddedebildiğini aktaran Brennan, Jobs'un kendisini kabul edene kadar 6 kez zorla DNA testine götürüldüğünü belirtti. 40 yaşındaki gazeteci-yazar, babasıyla hayatı boyunca inişli-çıkışlı bir ilişkisi olduğunu sözlerine ekledi. Brennan Jobs, Apple kurucusunu başarı yakaladıkça şeytanlaşan bir insan olarak tanımladı ve annesi ile babasının ilişkisine dair şunları söyledi:

"Elbette ikisinin de mutlu olduğu zamanlar vardı. Annem bana hamileyken, ikisi bir isim kitapçığı alıp, bir parktaki banka oturdular. Sayfalarını karıştırdıklarında akıllarındaki ismi bir türlü bulamadılar. O sırada annem Lisa adını önerdi ve babam bunu kabul etti."

“BİLGİSAYARINA ADIMI VERDİĞİNİ SÜREKLİ İNKAR ETTİ”

Brennan Jobs, babasının Apple'ın ürettiği Lisa isimli ilk kişisel bigisayarına kendi ismini verdiğini ise sürekli inkar ettiğini açıkladı:

"Bu hikaye bana ve kişiliğime dokunmuştu. Bilgisayarları önemsemedim. Onlar plastik kasalar içinde sabit metal parçalara ve parıltılı çizgilere sahiptiler. Çocukken bu bilgisayar sayesinde babama bağlı olmayı hissetmek güzeldi. Bu, her ne kadar istemesem de, bir şekilde bu dünyaya ve makinelere de bağlandığım anlamına geliyordu. Hepsinin bir parçasıydım."

“SORDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

U2 solisti Bono ve Steve Jobs'un bir dönem yakın arkadaş olduğunu aktaran Brennan Jobs, anısını anlatmaya şöyle devam etti

"27 yaşındaydım. Babamla Bono'nun sahildeki villasına gittik. Yemek yerken yaptıkları bir konuşmada, dünyayı farklı açılardan değiştiren iki kişinin hislerini paylaşıyorlardı.Bono birden babamın batırdığı Lisa bilgisayarını hatırlattı. Ona ismini benden sonra koyup koymadığını sordu. Babam tereddüt etti, uzun bir süre boyunca önündeki tabağına baktı ve sonra Bono'ya döndü. Sonra ‘Evet, öyle' dedi. Sandalyemde oturdum. Bono, ‘Ben de öyle düşünmüştüm' dedi. Babam tekrar ‘Evet' dedi. Babamın yüzünü okumaya çalıştım. Ne değişmişti ki? Bunun bütün o uzun yıllardan sonra neden itiraf etti? Onun yalanları yıllarca saçma görünüyordu.Tabii ki ismi benden almıştı. Göğsümün üzerinden yük kalktığını hissettim. Bono'ya bu konuda ilk kez ‘Evet' dedi, sorduğun için teşekkürler' dedim."

'TUVALET GİBİ KOKUYORSUN'

Brennan Jobs, yazdığı kitapta 2011 yılında 56 yaşındayken hayatını kaybeden babasının son zamanlarında da kendisine aksi davranmaya devam ettiğini bildirdi:

"Onu ziyarete gitmiştim. Bana tuvalet gibi koktuğumu söyledi. Kullandığım gül kokulu sprey yüzünden kanser olduğunu ima etti. Bir keresinde ise işi bittikten sonra Porsche'sini alıp alamayacağını sordum. Keskin bir ses tonuyla bana 'Hiçbir şey almayacaksın, beni anladın mı?' dedi."