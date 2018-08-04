Rusya'dan Suriye için gizli hat mektubu

Reuters'in ABD hükümetinden alınan bir belgeye dayandırdığı haberinde, Gerasimov'un Dunford'a iki ülke arasında faal olan gizli hat üzerinden bir mektup göndererek Suriye'de işbirliği önerilerini ilettiği belirtilmişti.

Basına yansıyan haberlerle ilgili bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Gerasimov'un mevkidaşına mektup gönderdiğini doğrulayarak, "ABD tarafının ikili temasları yalnızca karşılıklı mutabakatla kamuoyuna duyurma konusundaki anlaşmalara uymaması hayal kırıklığı yaratıyor" ifadelerini kullandı.