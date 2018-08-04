ABD'de Türk asıllı polis silahla vuruldu

Halk, Cem Düzel’in kaldırıldığı ve ameliyata alındığı hastanenin önünde destek için toplandı.

Colorado eyaletinin Colarado Springs bölgesinde görev yapan Türk asıllı polis memuru Cem Düzel perşembe gecesi silahla vurularak ağır yaralandı.

5 yıldır Colorado Springs Polis Departmanı'nda görev yapan Düzel, gece saat 03.00 sularında ABD Olimpiyat İdman Merkezi yakınlarında 31 yaşındaki Karrar Noaman Al Khammasi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Khammasi silah bulundurmak suçundan daha önce hâkim karşısına çıkartılmış ve Cuma günü gerçekleşecek mahkemesini beklemek üzere şartlı salıverilmişti.

Saldırı Düzel bölgeden gelen silah sesleri ile ilgili şikâyete müdahale ederken gerçekleşti.

El Paso Bölgesi Şerif Departmanı gerçekleşen saldırıyı incelerken departman sözcüsü Jacqueline Kirby “Khammasi Düzel’e ve bir diğer polise ateş açtı ve polisler karşılık verdi” diyerek Khammasi’nin yaralı olarak tutuklandığını duyurdu.

Saldırı sırasında bölgede UBER şoförü olarak çalışan Carrie Ward “Silah seslerini duydum. Polis aracının ışıklarını görebiliyordum. 911’i aradım ve memurun durumunu sordum” dedi. İsmini vermeyen bir kişi de 10-12 el silah sesi duyduğunu anlattı.

Halk, Düzel’in kaldırıldığı ve ameliyata alındığı hastanenin önünde destek için toplandı. Colorado Polıs Departmanı, Düzel’e ve ailesine destek vermek için yardım hesabı açaken, durumu kendi çıkarları için kullanarak halktan para toplamak isteyenlere karşı uyarı yayınladı.