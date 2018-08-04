WhatsApp yüzünden 5 aydır hapiste

WhatsApp, arkadaşlarınızla birlikte yer aldığınız konuşma gruplarında grubu kuran kişi gruptan ayrıldığı takdirde otomatik olarak başka bir grup üyesini yönetici atıyor. Bu özellik standart bir şey gibi görünse de, Hindistan’da yaşananlar WhatsApp gruplarındaki düzenin hafife alınmaması gerektiğini gösteriyor.

Hindistan’da bir grup arkadaşın yer aldığı WhatsApp grubu, terörle ilişkili olduğu öne sürülen bir eylem planlaması yapıldığı gerekçesiyle takip altına alınarak grup hakkında soruşturma başlatıldı.

İddialara göre soruşturma başlatıldığından haberdar olan grup yöneticisi WhatsApp grubundan çıkarken, otomatik olarak gruba yönetici atanan Junaid isimli genç grup yöneticisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Junaid’in ailesinin yaptığı itirazlar ve kendi söylemleri suçsuz olduğu ve grubun yöneticisi olmadığı, grubu kuran kişi gruptan ayrıldıktan sonra WhatsApp’ın otomatik kendisini yönetici atadığı yönündeyken Hindistan mahkemeleri bu itirazı kabul etmedi.

Hindistan’daki bu olay dünyanın gündemine otururken henüz Junaid isimli gencin grup yöneticisi olsun ya da olmasın, terör eylemi hazırlığında olup olmadığı bilinmiyor. Bu nedenle de Hindistan mahkemeleri gencin grup yöneticisi olduğu için gözaltına alınmasına rağmen grubun bir şekilde üyesi olduğundan dolayı serbest bırakılmasını gündeme getirmiyor.