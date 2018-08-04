ABD'de Rus ajan skandalı

ABD'de geçtiğimiz haftalarda Rusya adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Maria Butina'nın Trump'ın danışmanlarına kadar yaklaştığı ve hatta bir danışmanla aşk yaşadığı iddia edildi.

ABD’de Trump’ın zaferini ilan ettiği 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahale edip etmediği hala tartışılıyor… Geçtiğimiz haftalarda Rusya adına ajanlık yaptığı iddiasıyla Washington’da gözaltına alınan Rus Maria Butina hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Silah lobisine girebilmek için üyelerle para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Butina’nın Trump’a yakın kişilerle de görüştüğü ortaya çıktı.

Butina’nın, 2016’daki seçimlerde Trump’ın kampanyasını yöneten isimlerdne olan J.D. Gordon ile birlikte olduğu iddia edildi. Washington Post’ta yer alan haberde Trump’la 6 ay çalışan Gordon ile Butina’nın yazışmalarının ortaya çıktığı ifade edildi. Yazışmalarda Eylül ve Ekim 2016 arasındaki dönemde Gordon’ın Butina’yı Styx isimli rock grubunun konserine davet ettiği ve daha sonraki ayda ise kendi doğum günü partisine çağırdığı görüldü.

Daha önce para karşılığında cinsel ilişkiye girerek ABD siyasetine müdahil olmaya çalıştığı iddia edilen 29 yaşındaki Butina iddiaları yalanlasa da soruşturma halen devam ediyor.