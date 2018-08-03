Yangın faciası istifa getirdi

Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Toskas, geçen hafta yaşanan orman yangınlarındaki sorumluluğundan dolayı istifa ettiğini açıkladı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardmcısı Nikos Toskas, geçen hafta ülkede yaşanan ve en az 91 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınlarıyla ilgili olarak istifa ettiğini açıkladı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Toskas'ın istifasının kabul edildiği doğrulandı.

Geçen hafta Pazartesi günü Atina çevresinde eş zamanlı olarak birçok noktada başlayan yangınlar kısa sürede yayılmış ve kurtarma ekiplerinin karşılaştığı doğal ve yapay engeller dolayısıyla önlenebilecek kayıplar yaşanmıştı.

Muhalefet partileri, Başbakan Aleksis Çipras hükümetini kurtarma çalışmalarında başarısız olmakla suçlamış ve takip eden günlerde Toskas'ın bakanlığı kapsamında faaliyet gösteren polis ve itfaiye birimlerinin, yangına müdahale konusunda çelişkili bilgiler vermesi eleştirilere neden olmuştu. Toskas'ın istifası bu eleştirileri takiben geldi.