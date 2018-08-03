Genç modeli kıyafeti yaktı! 3 yıl hapisle yargılanıyor...

Belarus'tan Polonya'ya gitmek üzere havalimanında bulunan bir model, polisin üzerindeki tişörtten şüphelenmesi üzerine durduruldu.

Belarus’un Brest kentinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Belarus’tan Polonya’ya gitmek üzere havalimanına gelen Rus model Marya Khrestina, üzerindeki tişört nedeniyle havalimanı polisi tarafından durduruldu.

26 yaşındaki modelin üzerindeki tişörtte marihuana sembolleri olduğunu fark eden polis, Khrestina’dan valizlerini açmasını istedi. Genç model polise direnmeye çalışsa da, yapılan aramalar sonucunda Khrestina’nın valizinde 1.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Khrestina’ya uygulanan testlerde de kan ve idrarında uyuşturucu madde izlerine rastlandı.

Instagram’da 160 bin takipçisi bulunan Rus model, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkması beklenen Khrestina, 3 yıl hapis istemiyle yargılanacak.