BM uyardı: 'Hayatları tehlikeye atıyor'

BM İnsan Hakları Komisyonu’nun ifade özgürlüğü özel raportörü David Kaye ile Amerikan Devletleri Örgütü ifade özgürlüğü özel raportörü Edison Lanza yaptıkları ortak açıklamada, “Trump’ın saldırıları, gazetecilik yapma güvenini sarsmaya ve ispatlanabilir gerçekler üstünde kuşkular yaratmak için tasarlanmış stratejik saldırılar” denildi.

Trump daha önceki açıklamalarında medya için “Amerikan halkının düşmanı, çok yalancı ve yalan haberciler” demişti.

BM açıklamasında, “Bu saldırılar ülkenin basın özgürlüğüne ve uluslararası insan hakları hukukuna aykırı. Bu saldırıların gazetecilere şiddet eylemlerini artırma tehlikesinden endişeliyiz” denildi.

Örgüt Trump ve ABD yönetimi yetkililerini medyaya yöneltilen saldırılara ve işlerini yapmalarını engelleyen zorluklara son vermesini de istedi.

Metinde, “Medyaya yönelik son iki yıllık saldırılar medya ve kamu kurumlarına yönelik güven konusunda uzun vadeli olumsuz sonuçlara neden olabilir. İki yıl çok uzun bir süre. Başkan Trump’ı, yönetimini ve destekçilerini bu saldırıları sonlandırmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

CNN MUHABİRİ BASIN TOPLANTISINI TERK ETMİŞTİ

Bu hafta Trump’ın Florida’da bir mitinginde CNN televizyonu Trump destekçilerini haberi takip eden gazetecilere bağırarak hakaret ederken görüntülemişti.

Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders ise dünkü basın toplantısında medyanın “halk düşmanı” olup olmadığı sorusunu yanıtlamaktan kaçınınca CNN muhabiri basın toplantısını terk etmişti.

Trump, kızı Ivanka’nın açıklaması üstüne Twitter’da paylaştığı mesajında “Kızım Ivanka’ya medyanın halkın düşmanı olup olmadığını sormuşlar. O da haklı olarak ‘Hayır’ demiş. Halkın düşmanı yalan haberdir. Bu da medyanın büyük kısmıdır” dedi.