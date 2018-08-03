Afganistan'da Şii camisine intihar saldırısı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir cami hedef alındı. Düzenlenen intihar saldırısında en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Aşure döneminin 40’ıncı günü vesilesi ile düzenlenen dini tören sırasında Şiilerin gittiği cami intihar saldırısının hedefi oldu. Kabil polisinden yapılan açıklamada, intihar saldırganının camiye girerek üzerindeki bombaları patlattığı belirtildi.

Saldırıda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının düzenlendiği camiyi çembere alan polisin kentteki güvenlik önlemlerini de artırdığı belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu şimdiye kadar üstlenen olmadı. Taliban'ın etkin olduğu Afganistan'da geçen aylarda düzenlenen bazı saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Afganistan'da Şiiler ve Sünniler arasında Irak ve Suriye'dekine benzer gerginlikler kısa bir süre öncesine kadar yaşanmıyordu. Geçen temmuz ayında Şiilerin bir etkinliğinde düzenlenen intihar saldırısında 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.