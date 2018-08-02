Trump: Sabırsızlanıyorum

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile olan gerilim devam ederken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u bir Twitter mesajıyla gündeme getirdi.

Trump, Kuzey Kore liderine, ülkede bulunan ABD askerlerinin naaşlarını iade etme kararı aldığı için teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile olan gerilim devam ederken geçtiğimiz aylara kadar kanlı bıçaklı olduğu Kuzey Kore lideri hakkında tweet attı.

Trump, Kuzey Kore’de bulunan asker naaşlarının iade edildiğini duyururken, “Sözünü tuttuğun ve orada hayatını kaybeden askerlerimizin naaşlarını göndermek için süreci başlattığın için teşekkür ederim. Bu kadar güzel bir hareket yapmandan dolayı hiç şaşırmadım. Ayrıca güzel mektubun için teşekkür ederim, seninle görüşmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.