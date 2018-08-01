1 Ağustos 2018 23:44

ABD'nin yaptırım kararına CHP'den ilk tepki

ABD'nin yaptırım kararına CHP'den ilk tepki
ABD'nin iki Türk Bakan’a yönelik yaptırım kararına CHP'den tepki geldi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz , kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, “ABD ile soğuk savaş dönemindeki ittifak ilişkisinin artık sona erdiğini görüp, yeni bir ilişki düzeyi kurmak gerekiyor” dedi. ABD'nin zamanında Türkiye toprakları üzerinden Çekiç Güç aracılığıyla Irak'ta Türkiye'ye karşı bir oluşum yarattığını, şimdi de yine İncirlik'i kullanarak Suriye'de benzer bir yapı oluşturduğunu anlatan Yılmaz, “bunlara karşı ne tepki verildi?” Sorusunu ortaya attı.

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Kendi ülkesini “tek adam” gibi, otoriter şekilde yöneten liderlerin, ülkedeki demokrasi eksikliği ve yargı bağımsızlığındaki sıkıntılar nedeniyle dışarıda “çok zayıf duruma düştüklerini” anlatan Yılmaz, ABD'nin yaptırım kararını bir Türk vatandaşı ve Türk parlamenter olarak “lanetlediğini” de söyledi.

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