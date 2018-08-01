İşte ABD'nin yaptırım kararını içeren açıklamanın tam metni

T24- Türkiye ile ABD arasında uzun süredir gerilime sebep olan ABD’li papaz Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve ardından da ev hapsine alınmasıyla ilgili son gelişme, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ABD’nin yaptırım listesine alınması oldu.

ABD'den iki bakana yaptırım kararı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle, ABD Hazine Bakanlığı Soylu ve Gül’ün ABD’deki malvarlıklarını dondurdu ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir ekonomik ilişkiye girmesi yasakladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Soylu ve Gül ile ilgili kararına dair basın açıklamasının tam metni şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Malların Kontrolü Ofisi bugün, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında harekete geçmiştir. Her ikisi de Papaz Andrew Brunson’ın gözaltı ve tutukluluk sürecinde yönetici rol oynamışlardır. Bu resmi yetkililer, Türkiye’nin ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Türk hükümetinde yönetici pozisyonlara sahiptir ve Hazine’nin Evrensel Magnitsky Yasası’ndan aldığı otoriteye dayananan, “İnsan Hakkı İhlalleri ve Yolsuzluğa Karışan Şahısların Mal Varlıklarının Dondurulması”nı 13818 nolu Başkanlık Kararı uyarınca hedef alınmışlardır.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin açıklamasında “Papaz Brunson’ın Türk yetkilileri tarafından haksız tutukluluk ve devam eden adli takibatı kabul edilemezdir” dedi ve devam etti: “Başkan Trump Amerika Birleşik Devletleri’nin, Türkiye’den Rahip Brunson’ı serbest bırakmasını beklediğini açıkça belirtti”

Papaz Andrew Brunson, Türk hükümetinin haksız ve adaletsiz alıkoymasının bir kurbanı olmuştur. Türkiye tarafından Ekim 2016'da İzmir'de tutuklanan Andrew Brunson, hakkında iddia edilen silahlı terör örgütlerine yardım ve yataklık, gizli devlet sırlarını politik ve askeri casusluk için çalmak suçlarıyla ilgili olarak mahkemenin elinde hiçbir kanıt olmadan alıkonulmuştur.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Bakanlığa bağlı kişilerin ciddi insan hakları suistimallerine liderlik ettikleri için, ABD yargı yetkisi kapsamındaki mülkü veya mülkiyeti ve bu mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu. Ayrıca ABD vatandaşlarıyla işlem yapmaları yasaklanmıştır."