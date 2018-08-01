ABD'den iki bakana yaptırım kararı!

Beyaz Saray, vatandaşlarının ve diplomatik misyon görevlilerinin keyfi olarak hapsedildiğini belirterek, "İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" açıklamasında bulundu. İki Türk bakanla ilgili ABD bütün ilişkilerini askıya alacak.

ABD Hazine Bakanlığı'nın haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın tutuklanması ve hapiste tutulmasındaki rolleri nedeniyle yaptırım listesine alındığını açıkladı.

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Yapılan açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri, Rahip Brunson konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulamaya karar vermiştir. Hazine Bakanlığı, Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanacak. Türkiye'ye yönelik yaptırımların hedefi İçişleri ve Adalet bakanları. Yaptırım gerekçesi iki bakanın Rahip Brunson'un tutukluluğunda ilişkili olması" denildi.

ABD'den yaptırım hamlesi: Liste hazırlandı

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