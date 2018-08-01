ABD'den yaptırım hamlesi: Liste hazırlandı

ABD'nin Türkiye'de ekonomik yaptırım uygulayacağı kişilerin ve kurumların listesini hazırladığı aktarıldı.

Bloomberg'in internet sitesinde yayımlanan bir haberde; ABD 'nin Türkiye'de ekonomik yaptırım uygulayacağı kişilerin ve kurumların listesini hazırladığı bildirildi.

Yaptırımlar için Rusya hükümeti ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş adamları için yürürlüğe sokulan uygulamalar model alındı.

PASTÖR İÇİN YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ

ABD'nin Türkiye'deki bazı kişilere ve kurumlara 2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulayacağı da haberde belirtildi.

Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson 'ın ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itiraz dün reddedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson serbest kalana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söylemişlerdi.