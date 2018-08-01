Trump'tan Meksika sınırına duvar açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump Florida'nın Tampa kentinde destekçileri ile yaptığı mitingde Meksika sınırına duvar inşasının 'çoktan başladığını' söyledi.

Sputnik Türkiye'nin Fox News'ten aktardığına göre, Trump Tampa'daki mitinginde şu ifadeleri kullandı:

"Duvar da dahil şahane bir sınır güvenliğine sahip olacağız. Birçok insan çoktan duvarın inşasına başladığımızı bilmiyor. 1.6 milyar dolarımız var ve duvarın büyük bölümüne başladık."

Trump pazar günü yaptığı açıklamada Kongre'deki Demokratların Meksika sınırına duvar ve sınır güvenliği konularında ABD hükümetinin taleplerine destek vermemesi halinde 'federal hükümeti kapama' tehdidinde bulnmuştu.

Trump "Yeşil kart çekilişi, yakala-serbest bırak uygulaması iptal edilmeli ve nihayetinde liyakata dayalı göçmenlik sistemine geçmeliyiz. Ülkemize mükemmel insanların gelmesine ihtiyaç duyuyoruz" demişti.

Ancak Associated Press'e (AP) konuşan iki ABD'li yetkili Trump'ın kasımdaki seçimler öncesinde gerçekleşebilecek olası bir hükümet kapatma eyleminin siyasi sonuçlarının farkında olduğunu söyşedi.

Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley de Trump'ın sınıra duvar sözünü tutmaya çalıştığını belirterek "Seçimlerden önce veya sonra hükümet kapansın ya da kapanmasın Trump'ın odaklandığı şey bu sorunun çözümü" diye konuştu.

ABD-Meksika ilişkilerinde gerilim yaratan sınıra duvar inşası Trump'ın Başkan seçilmeden önceki vaatlerinden biriydi.