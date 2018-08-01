DHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Görüşmeyi karşı tarafı talep ettiği bildirildi.
1 Ağustos 2018 16:30
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Görüşmeyi karşı tarafı talep ettiği bildirildi.
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