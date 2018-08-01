ABD'li milyardere ÖTV'siz akaryakıt

[Haber görseli]Amerikalı ünlü milyarder Sheldon Gary Adelson ve ailesine ait olan ‘Queen Miri’ adlı yat, Kuşadası ilçesindeki marinaya demirledi. Lüks yata, 176 ton yakıt siparişi verildi. Yakıtın, İzmir’in Aliağa ilçesinden tankerle Kuşadası’na getirildiği öğrenildi. Yakıt aldıktan sonra yatın, Kuşadası’ndan ayrılarak Sicilya’ya hareket edeceği bildirildi.

Las Vegas’ta kumarhaneleri, otel zinciri, İsrail ve Amerika’da gazeteleri bulunan Adelson, Forbes Dergisi’nce 43,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 16’ncı kişisi ilan edilmişti. Adelson, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a seçim öncesi 25 milyon dolar bağış yapmasıyla gündeme gelmişti.

Adelson ailesi bireylerini gezdiren Queen Miri’de, ikisi kral dairesi 18 kabinde 36 yataklı oda bulunuyor. SPA, sauna, helikopter iniş pisti, sinema, toplantı salonu, çocuk oyun odası, buhar odası, güzellik odası, sağlık odası, kütüphane, plaj kulübü, yüzme havuzu yer alıyor. Güvertede jakuzi, spor salonu bulunuyor. Her misafire bir kişinin hizmet ettiği yatta, 36 personel çalışıyor.

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Döviz kurlarının artması vatandaşı üzerken, yabancılar için çeşitli avantajlar sağlıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Ege ve Akdeniz sahillerine turistlerin yanı sıra lüks yat akını da başladı. Yatlar, Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Göcek’teki eşsiz koyları gezmenin yanı sıra yakıt ihtiyaçlarını da karşılamak için Türk limanlarını tercih ediyor. Çünkü, değer kaybeden Türk Lirası onlar için daha ucuz yakıt anlamına geliyor. Üstelik Türk karasularında kalmayacağını beyan eden yatlar Türk vatandaşlarının ödediği Özel Tüketim Vergisi’ni ( ÖTV ) de ödemeden motorin satın alabiliyor. Dolar rekor kırdıkça Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkeleri bırakıp Türkiye’ye yelken açanların sayısı da artıyor.