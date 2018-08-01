İran'da protestolar büyüyor

Pahalılığı ve elektrik kesintisini protesto eden işçi, esnaf ve kamyon şoförleri "Diktatöre ölüm" ve "Allah ruhunu şad etsin Rıza Şah" sloganları atıyor.

İran'ın İsfahan kentinde yüzlerce kişi ülkedeki ekonomik sorunları protesto amacıyla bugün ikinci kez gösteri düzenliyor.

Pahalılığı ve elektrik kesintisini protesto eden işçi, esnaf ve kamyon şoförleri "Diktatöre ölüm" ve "Allah ruhunu şad etsin Rıza Şah" sloganları atıyor.

Öte yandan, bölgede çekilen bazı videolar sosyal medyada dolaşıma girdi. Şehirde çatışmaların yaşandığı da gelen iddialar arasında.

İRAN'DA EKONOMİK KRİZ

İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protesto gösterilerinin başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.