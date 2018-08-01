Almanya'da büyük çoğunluk Erdoğan'ı istemiyor

"Erdoğan Almanya'ya gelsin mi?" sorusunu "evet" ya da "tercihen evet" şeklinde yanıtlayanların oranı yüzde 24'te kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sonbaharda Almanya’ya ziyarette bulunabileceği iddiasının gündeme gelmesinin ardından yapılan bir anket, ülke vatandaşlarının yarısından çoğunun bunu istemediğini ortaya koydu. Civey isimli araştırma şirketinin düzenlediği ankete katılanların 3’te 2’si Erdoğan’ın Almanya’ya gelmesine karşı.

Die Welt gazetesi, Civey adlı kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan anketin sonuçlarını yayınladı. Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya gelmesine karşı olduğunu beyan etti. Ankete katılanların yüzde 69'u ziyarete karşı olduğunu belirtirken, "Erdoğan Almanya'ya gelsin mi?" sorusunu "evet" ya da "tercihen evet" şeklinde yanıtlayanların oranı yüzde 24'te kaldı. Geri kalan yüzde 7'lik bölüm ise kararsız olduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın Almanya'yı hangi tarihte ziyaret edeceği henüz belli değil. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü davetin uzun süre önce yapıldığını açıkladı. Erdoğan'ın Almanya'ya geleceği haberi tartışmalara yol açtı. Türk hükümetinin darbecilikle suçladığı kişilere karşı harekete geçmesi ve Alman vatandaşlarını tutuklatması, Berlin ile Ankara arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.

Bild gazetesi Türk ve Alman hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret etmesinin planlandığını bildirmişti. Gazetenin haberinde Erdoğan'ın resmi protokolün eksiksiz uygulanmasını istediği, Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmayı ve onuruna ziyafet verilmesini arzu ettiği ileri sürülmüştü.