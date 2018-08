Yardım sektöründe cinsel istismar skandalı

İngiltere Parlamentosu Kalkınma Komisyonu, yardım kuruluşlarının faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki cinsel istismar skandallarıyla ilgili raporunu yayımladı. Raporda, yardım kuruluşlarının, çalışanlarının sorumlu olduğu skandalların farkında oldukları, ama bunu engellemek için çaba sarf etmedikleri belirtildi:

"Yardım sektörü kendi çalışanlarının cinsel istismar ve suistimallerinin uzun yıllardır farkındaydı, ama sorunu kontrol altına almakta ve çözmekte başarısız oldu. Uzun yıllardır cinsel istismar salgını yaşanırken yardım sektörünün gösterdiği rahatlık ve gevşeklik suça ortak olma düzeyine gelmiştir.''

'MAĞDURLARI DEĞİL KENDİ ŞÖHRETLERİNİ DERT ETTİLER'

Komisyon Başkanı Stephen Twigg, yardım kuruluşlarının tepki çekmemek için çalışanlarının cinsel istismar vakalarını örtbas ettiklerini söyleyip "Mağdurları değil de kendi itibarlarını koruma kaygısındalar" dedi.

'Yardım sektöründe cinsel istismar ve suistimal' başlıklı raporda, yardım çalışanlarının ihtiyaç maddeleri temin etme karşılığı cinsel istismarda bulunmasının çok yaygın olduğu vurgulanırken, 18 yaşından küçük çocukların tümüyle savunmasız olduğu, her türlü kandırılmaya ve cinsel saldırıya açık durumda oldukları ve yardım çalışanlarının bu durumdan istifade ettiklerine dikkat çekildi.

'HERKESÇE BİLİNEN SIR'

Yerel halka yönelik cinsel istismarın herkesçe bilinen bir sır olduğu, bu vakaların engellenebilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Yardım kuruluşlarının lider kadrolarının toplu başarısızlık sergilediği ve ancak cinsel istismar krize dönüştükten sonra harekete geçtiğinin altı çizildi.

Raporu 'küçük ama sorunun çözümüne yönelik ilk adım' diye niteleyen Twigg, "İlgili yetkililere uyarıda buluyoruz. Her ne kadar aşılamaz gibi görünse de çözümler bulunmalı. Bu felaketle yüzleşilmeli" dedi.

FELAKETZEDELERLE PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİ

Şubat ayında The Times gazetesi İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın üst düzey yetkililerinin 2010 yılındaki Haiti depreminden sonra mağdurlarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiklerini ortaya çıkarmıştı.

İngiliz parlamentosunun raporunun ardından Oxfam Mütevelli Heyeti Başkanı Caroline Thomson, raporu okurken büyük acı çektiğini, Haiti'de yardıma muhtaç kadınları korumakta başarısız olmalarından derin üzüntü duyduğunu dile getirip "2011'den bu yana ilerleme kaydettik, ancak daha atılacak adımlar olduğunu kabul ediyoruz" dedi.

BÜTÜN ÖRGÜTLER SKANDALIN İÇİNDE

Oxfam'ın yanısıra diğer yardım kuruluşlarında da benzer suistimaller yaşandığı ortaya çıktı.

The Mail on Sunday gazetesi, 2015 yılında, 'Save the Children' adlı yardım kuruluşunun baş stratejisti Brendan Cox'un 'kadın çalışanlara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu' yazmış, Cox iddiaları reddetse de görevi bırakmıştı.

Eşi olan ve Brexit sürecinde öldürülen milletvekili Jo Cox anısına açtığı iki yardım kuruluşundaki görevlerinden de ayrılan Brendan Cox, daha sonra Save The Children'da çalışırken bazı hataları olduğunu itiraf etmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Yardımcısı Justin Forsyth, daha önce başında bulunduğu Save The Children'da 'kadınlara uygunsuz davranışlarda bulunduğu' suçlamalarını kabul edip, UNICEF'te 2 yıldır sürdürdüğü görevinden şubatta istifa etmişti.

'GÜNDEMDEN DÜŞMEYECEK'

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) de, şubat ayında, 3 yılda 21 çalışanının cinsel istismar suçlaması nedeniyle işten atıldıklarını veya istifa etmek zorunda kaldıklarını duyurmuştu.

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt, Komisyon'un cinsel istismar raporuyla ilgili "Yardım sektörü güç dengesizliğini, farklı kültürleri ve cinsel istismara yol açan davranışları ve suiistimalleri tam olarak dikkate almadığı sürece bu konuyu gündemden düşürmeyeceğiz" dedi.