Trump'ın 'görüşebilirim' açıklamasına İran'dan ilk yanıt

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebuturabi, ABD Başkanı Trump'ın Tahran'la görüşebileceği açıklaması üzerine bunun ön şartının ABD'nin 2015 İran nükleer anlaşmasına geri dönmesi olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebuturabi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceği yönündeki sözlerine yanıt verdi. Ebuturabi, İran'ın ABD ile görüşmesinin ön şartının Washington'un imzasını çektiği İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmesi olduğunu açıkladı.

Ebuturabi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran ulusunun haklarına saygı duymak, düşmanlıklara son vermek ve nükleer anlaşmaya geri dönmek İran ve Amerika arasındaki görüşmelere giden engebeli yolu düzleştirecektir" ifadesini kullandı.



KASIMİ: TRUMP'IN SÖZLERİNİN CİDDİYE ALINMAMASI GEREKİR

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımı dün Tahran'da yaptığı haftalık basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın sözlerinin ciddiye alınamayacağını dile getirmiş, "ABD Başkanı her sabah kalktığında, dünyanın da kendisiyle birlikte uyandığını sanıyor. Onun sözlerinin ciddiye alınmaması gerekir" demişti.

Kasımi İran'ın ABD ile diyalog ve müzakerede bulunmasının sözkonusu olmadığını belirtmişti. Kasımi ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımlarla ilgili olarak Lahey Uluslararası Mahkemesine şikayette bulunduklarını da açıklamıştı.

Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi’nin, Washington'a yaptığı ziyaretin, İran ile ABD arasında bir arabuluculuk olup olmadığına dair soruyu yanıtlayan Kasımi, ziyaretin amacı ve içeriği konusunda herhangi bir bilgisi olmadığını ifade etmiş ve Umman'la İran'ın iyi ilişkiler içinde bulunduğunu kaydetmişti.