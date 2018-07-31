BM Temsilcisi: İran, Türkiye ve Rusya ile...

Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Mistura, “İran, Türkiye ve Rusya ile Eylül ayında Cenevre’de bir araya geleceğiz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, “İran, Türkiye ve Rusya ile Eylül ayında Cenevre’de bir araya geleceğiz” dedi.

Mistrura, “Görüşmede Suriye Anayasa Komitesi'ne son şekli verilmeye başlanacak” ifadelerini kullandı.

Rusya, İran ve Türkiye'nin Astana görüşmelerinin 10. Garantörler Toplantısı öncesinde yaptığı iki gün süren ön görüşmelerine katılan Staffan de Mistura, toplantıda Esat yönetimi ile muhalefetten Anayasa Komisyonu için önerilen isimleri de aldı.

Görüşme, ABD'nin liderliğini üstlendiği Cenevre sürecine alternatif olarak Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelen İran, Türkiye ve Rusya'nın, İsviçre'de masaya oturması nedeniyle sembolik bir önem de taşıyor.

SOÇİ'DE 10. GARANTÖRLER TOPLANTISI

Öte yandan, Suriye konulu Astana görüşmelerinin 10. Garantörler Toplantısı bugün Rusya’nın Soçi Kentinde başladı. Görüşmelerde Türkiye destekli Suriyeli muhalif grupları Eski Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Ahmet Tuma, Suriye hükümetini ise BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi temsil ediyor.

İki gün devam eden teknik görüşmelerin ardından bugün başlayan 10. Garantörler Toplantısı’nda heyetler arası görüşmeler de gerçekleşmişti. Görüşmelerin ilk gününde Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, İran ve Türkiye heyetleri bir araya gelmiş, ayrıca heyetler arası ikili görüşmeler de yapılmıştı. Toplantıya katılan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Rusya heyeti de toplantı öncesinde bir araya gelerek Soçi’deki toplantının gündemini ve Cenevre Toplantıları ile koordinasyonunu tartışmıştı.

10. Garantörler Toplantısı’nda ağırlıkla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki son durum, mültecilerin geri dönüşü, farklı güçler tarafından alıkonulanların serbest bırakılması ve Anayasa Komitesi çalışmalarının konuşulacağı ifade ediliyor..

BM ve Ürdün’den heyetlerin gözlemci olarak yer aldığı görüşmelerde, ABD son Astana toplantısında olduğu gibi bu kez de temsilci göndermedi.