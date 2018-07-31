İran Milli Takımı'na bir şok daha

Tehran Times'ın haberine göre, İran Milli Takımı'nın formalarını sağlayan Alman Adidas şirketi Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan 2018 Dünya Kupası'nın ardından İran Milli Takımı'na hizmet vermeyi durdurdu.

Haberinde "Adidas Nike'ın izinden gidiyor" ifadesine yer veren gazeteye göre İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da Adidas'ı 'İran halkına saygısızlıkla' suçlayarak şirketten resmi özür talep etti.

Dünya Kupası süresinde İran Milli Takımı'na krampon sağlayan ABD'li Nike şirketi Washington'ın İran'a yönelik yaptırımlara geri dönme kararı nedeniyle takıma verdiği hizmetleri durdurmuştu.

Nike'tan yapılan açıklamada, "ABD ambargoları uyarınca Nike bir Amerikan şirketi olarak İranlı oyunculara krampon veremez" denmişti.

Bu kararla birlikte İran Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak 2019 AFC Asya Kupası'nda Adidas markasının ürünlerini kullanamayacak.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlara ağustos ve kasım ayında geri dönmesi bekleniyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın kurallarına göre ekonomik ambargoları ihlal eden şirketlere ağır para cezaları veriliyor.