Depremde onlarca hayat kurtarmıştı... Yeni gelişme

Kahraman köpeğin ölümü, sosyal medyada da büyük tepkilere yol açtı.

Köpeğin sahibi Fabiano Ettorre, olay sebebiyle önce kayıp ilanı verdi. Ancak aynı günün akşam saatlerinde, Kaos’u bahçenin uzak bir yerinde ölü halde bulduğunu bildirdi. Köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ettorre, “Bir adinin yaptıkları yüzünden içi doldurulamaz bir boşluk bıraktın. Orada çalışmaya, kayıpları aramaya, hayatları kurtarmaya devam et. Sen gerektiğinde gece gündüz demeden çalıştın, hiçbir zaman kendine acımadın, aynı evi ve kanepeyi bölüştüğüm en sadık arkadaşım oldun. Koş dostum durma, bir gün yine birbirimize sarılacağız” diye yazdı.

Polis, Amatrice’deki depremden sonra kahraman ilan edilen köpeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Ettorre, elde edilen delillerin, köpeğin ‘acımasızca zehirlenerek öldürüldüğünü’ gösterdiğini söyledi.

İtalya’nın orta bölgesinde, 24 Ağustos 2016’da meydana şiddetli depremde 299 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. 4 bin 500 kişiyi evsiz bırakan depremin ülkeye zararı 4 milyar euro olarak hesaplanmıştı.

Depremde neredeyse tamamen yerle bir olan Amatrice kenti bu trajedinin simgesi haline gelmişti.