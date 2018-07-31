Donald Trump'ın arkasından iş çevirmiş

ABD'nin çok satan gazetelerinden Washington Post, ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin Sanumdong bölgesinde bir tesis inşa ettiği ve burada son günlerde ciddi bir hareketlilik yaşandığını yazdı. Gazete uydu görüntülerinden yola çıkarak, Kim Jong-un'un yeni silahlarını burada ürettiğini iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda bütün dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tarihi zirveyi izlemişti. İki ülkenin liderleri 50 yılı aşkın bir süreden beri ilk defa bir araya gelirken Pyongyang-Washington hattında yumuşama sinyalleri verilmişti.

Fakat bugün Washington Post’un bir haberi iki ülkenin üzerinde kara bulutların dolaştığını ortaya çıkardı. ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, Kuzey Kore’nin başkent Pyongyang yakınlarındaki bir tesiste yeni bir merkez kurduğunu yazdı. Gazete, ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde ABD’li yetkililerin Kuzey Kore’nin yeni bir sistem üzerinde çalıştığını aktardı.

İddiaya göre Kuzey Koreliler, bir ya da iki yeni sıvı yakıtla çalışan kıtalararası balistik füze üretimine burada başladı. Kullanılması durumunda ABD’yi vurmasına kesin gözüyle bakılan bu füzelerin Washington’da ciddi bir krize sebep olduğu açıklandı. Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili ise, Pentagon’un incelemelerini sürdürdüğünü ve henüz bu füzelerin ne kadar kuvvetli olduğuna dair kesin bir bilgi olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.