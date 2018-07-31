Hindistan’da 4 milyon Müslüman vatandaşlığını kaybedebilir

ASSAM eyaletinde 4 milyon civarında kişi, federal hükümetin kamuoyuna açıkladığı, Yüksek Mahkeme’nin emriyle hazırlanan Ulusal Vatandaşlık Kaydı’nın (NRC) son taslağına dahil edilmedi. Söz konusu kişiler, 1971’den önce Assam’da yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlıklarını koruyabilecekler. Böylece 1971’deki Bangladeş’in bağımsızlık savaşı sırasında kaçmış olan Bengallilerin sınır dışı edilmesi hedefleniyor. Hindistan’da aşırı sağcı Başbakan Narendra Modi’nin iktidara gelmesinin ardından Müslüman ve diğer azınlıklara yönelik baskılar artmıştı.

SINIR DIŞI EDİLME TEHLİKESİ

Aktivistler son kararı hem Hindu milliyetçiler hem de muhafazakâr Assamlılar tarafından çoğu Müslüman meşru Bengal topluluğuna saldırmak amacıyla kullanılacağını ifade ediyor.

Yetkililer, listenin, 1985 yılında dönemin Başbakanı Rajiv Gandhi tarafından imzalanan Assam Anlaşması’nın şart koştuğu gibi düzensiz göçmenlerin saptanması amacıyla ve eyalette 25 Mart 1971 tarihinden bu yana düzensiz göçmen olarak yaşayanların devre dışı bırakılması esasına göre güncellendiğini savunuyor. Buna göre, eyalete 24 Mart 1971’den önce geldiğini kanıtlayamayanların yasal haklarının ellerinden alınması ve sınır dışı edilmesi öngörülüyor. Taslağın ilanının ardından eyalette olaylar çıkması ihtimaline karşı yüzlerce polisin görevlendirildiği, komşu Arunaçal Pradeş ve Nagaland eyaletlerinde sınır güvenliğinin arttırıldığı belirtildi. Üst düzey emniyet yetkilileri, Assam eyaletinin gözetim altında tutulmak üzere bölgelere ayrıldığını, sosyal medya platformlarının takibe alındığını kaydetti. Assam eyaletinde 32 milyon kişi yaşıyor.