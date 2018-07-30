Turistlere silahlı saldırıda terör şüphesi

Başkent Duşanbe'nin 150 kilometre güneyinde, Danghara bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda bisiklet süren 4 turist yaşamını yitirdi. Polis yetkilileri yaşananların hemen ardından olay yerinden kaçan bir arabanın görüldüğünü aktardı. Toplamda olay yerinde 7 bisikletçinin olduğu aktarılırken, ölenlerin uyrukları açıklanmadı.

Ölen 3 bisikletçinin olay yerinde öldüğü, 1 bisikletçinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.

AFP'nin aktardığı habere göre, olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.