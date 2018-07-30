Donald Trump ABD'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump şimdi de ABD’yi tehdit etti.

ABD Başkanı, Green Kart iptal edilmezse ve Meksika sınırına duvar örülmesi için gereken finanasman onaylanmazsa federal hükümeti kapatmakta bir sorun görmeyeceğini söyledi. Kongre'de Cumhuriyetçi milletvekilleri ile Kasım ara seçimleri için sık sık çatışan Trump, Eylül'de bütçe dönemi son ermeden taleplerini gerçekleştirmelerini istiyor.

Trump Beyaz Sary'da gerçekleşen basın toplantısında yaptığı çıkışta, sınır güvenliğinin zamanının geldiğini, aksi halde hükümeti kapatmakta bir sorun görmeyeceğini ifade etti.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?



Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.



Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor.

Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor. Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati" personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Ülkede “hayati olmayan” hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, "hayati" personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

''İRAN CUMURBAŞKANI İLE KOŞULSUZ GÖRÜŞÜRÜM''

ABD Başkanı Donald Trump , Beyaz Saray'da ağırladığı İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlediği basın toplantısında İran konusuna değindi.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Trump , basın mensuplarının sorusu üzerine, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini belirtti. ABD lideri, bu görüşme için hiçbir şartın olmadığını da sözlerine ekledi.

İtalya lideri ile birlikte basın toplantısında kameraların karşısına geçen Trump, toplantılara inandığını belirterek Kuzey Kore lideri ve Putin ile görüşmelerinin faydalarına dikkat çekti.