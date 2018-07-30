Flaş iddia: Türk subay yabancı generali öldürdü

Katar'da bir Türk Subayı'nın Katarlı bir askeri öldürdüğü iddia edildi.

Bahreyn kaynaklı "Gulf Daily News" haber sitesinin iddialarına göre; bir Türk subayı, general Mohammed bin Abdulaziz bin Nasser Al-Ateya adlı Katarlı askeri, başına ateş ederek öldürdü.

"Gulf Daily News" tarafından yayımlanan haberde; Türk subayının daha önce, Katar'daki El-Wajba Sarayı'na girişinin reddedildiği ve reddeden kişinin öldürüldüğü iddia edilen general Al-Ateya olduğu öne sürüldü.

Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu da kişisel Twitter hesabından bu konuyu farklı bir açıyla yazdı. Babaoğlu paylaşımında "Katar medyasından müthiş iddia... Katar'da saray darbesi girşimi... Darbeci General El Ateya'yı bir Türk subay silahını çekip alnından vurmuş" ifadelerinde bulundu.