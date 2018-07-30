O vahşete yetkililerden savunma!

Norveçli yetkililer, pazartesi günü Norveç'in kuzeyindeki Svalbard Takımadaları'nda bir kutup ayısının Alman turist gemisinde görev yapan bir güvenlik görevlisi tarafından öldürülmesini savundu.

Polis sözcüsü Ole Jakob Malmo, yaptığı açıklamada 12 kişilik ekibin iki üyesinin, yaklaşmakta olan kutup ayısını bağırarak ve gürültü yaparak uzaklaştırmaya çalıştığını ancak bu yöntemin işe yaramadığını bildirdi.

Malmo ayrıca, 42 yaşındaki bir Alman görevlinin, kutup ayısı saldırısı sonucunda başından yaralandığını açıkladı.

Şirket tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada ise, Svalbard'a yapılan seyahatin 'kutup ayılarını gözlemleme' amaçlı olduğunu ve iddia edilenin aksine kutup ayılarının 'yalnızca gemiden ve güvenli bir mesafeden gözlendiği' belirtildi.