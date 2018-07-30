Çipras'tan yangın bölgesine ziyaret

Çipras, Yunanistan'da gerçekleşen yangından en çok etkilenen bölgelerden olan ve 91 kişinin hayatını kaybettiği Mati'yi ziyaret etti. Çipras'a, ziyaretinde yalnızca devlet televizyonunun eşlik ettiği ve diğer basın kuruluşlarına haber verilmediği öğrenildi.

Aynı bölgeye geçen hafta ziyarette bulunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yangından kurtulan halkın eleştiri ve sorularına maruz kalmıştı. Yangın 23 Temmuz Pazartesi günü başkent Atina'nın yakınlarındaki Rafina'daki ormanlarda başlamış, yazlık belde olan Mati ve Nea Vunca'ya yayılmıştı. Yangın, 4. günde kontrol altına alınabilmişti.

Başbakanlık Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün trajedinin yerini ziyaret ettim. Mühendis, asker, itfaiyeciler ve gönüllüler konuştum. Burada alevlerle boğuşanlar şimdi rehabilitasyon savaşı veriyorlar" denildi.

​Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Stavroula Marulli, dün yaptığı açıklamada 91 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış, resmi rakamlara göre 25 kişinin kayıp olduğunu belirtmişti.