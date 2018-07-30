30 Temmuz 2018 12:15

IŞİD Suriye'de 36 kadın ve çocuğu kaçırdı

IŞİD Suriye'de 36 kadın ve çocuğu kaçırdı
Terör örgütü IŞİD'in Suriye’nin Suwayda bölgesinde 36 kadın ve çocuğu kaçırdığı bildirildi.
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