Brunson krizinde gözler Ankara'da

Duygu Güvençl/ Cumhuriyet- ABD ile Türkiye arasında Pastör Andrew Brunson nedeniyle yaşanan krizi iki ülkenin Dışişleri Bakanları devraldı. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Ebru Özkan üzerinden yapılan görüşmeyi farklı yorumlaması ile patlayan krizde, Ankara’nın hedefi görüşmeleri kaldığı yerden sürdürmek.

Başta ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın Türkiye’ye karşı tepkilerini sert sözlerle dile getirdiği ve Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde Türkiye’ye uluslararası kuruluşların borç vermemesini öngören tasarının kabul edildiği sırada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yapmıştı. Çavuşoğlu’nun önceki gün Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Ankara’nın beklentisi şimdilik krizi tırmandıracak açıklamalardan kaçınılması ve bu krizin ilişkilerde daha fazla iz bırakmasının önlenmesi. Bu görüşmeye dair ABD Dışişleri’nin açıklamasında da “Bakanlar, sorunun çözümü için görüşmelerin devam etmesini ve diğer ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt etti” ifadelerinin yer alması ‘olumlu’ bulundu. Ancak Dışişleri, bu krizin de aşılacağını düşünse de bunun özellikle Kongre üyelerinde bırakacağı izden endişeli.



ABD’ye karşı Ankara’dan yükselen sert mesajlara karşın Güney Afrika’da bulunan Erdoğan yanıt vermemişti. Erdoğan 2 gün sonra yaptığı açıklamayla İsrail tarafından tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Ebru Özkan konusunda Trump’tan yardım istediğini doğrularken, “Karşılığında Brunson’ı vereceğiz demedik” dedi. Şubat ayından bu yana devam eden görüşmelerde hem Erdoğan hem de Trump’ın kurmayları süreci bizzat sürdürmüş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton sürekli temasta olmuştu. İki devlet başkanı ise özellikle telefon görüşmeleriyle süreci ele almış, bu da görüşmenin ardından yapılan açıklamaya şöyle yansımıştı: “Türkiye- ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etmişlerdir.”