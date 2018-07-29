Berlin'deki Onur Yürüyüşü’ne 500 bin kişi katıldı

LGBTİ+ örgütlerinin, toplumsal cinsiyet yargıları temelli şiddet, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı en önemli sokak hareketlerinden olan Onur Yürüyüşü’ne, Almanya’nın başkenti Berlin’de yaklaşık 500 bin kişi katıldı.

Euronews’un haberine göre, Almanya’da Christopher Street Day ismiyle yapılan yürüyüşün 40’ıncı yılında, Berlin’in sembolik yapılarından tarihi Brandenburg Kapısı da 50 araçlık bir konvoyun geçişine sahne oldu.

“Benim vücudum, benim kimliğim, benim hayatım” sloganı ile düzenlenen gösterilerde sadece Almanya’daki cinsel azınlıklar değil, herkes için özgürlük talebi gündeme getirildi.

Göstericiler, cinsiyet kalıplarına ve cinsiyetçi iktidar ilişkilerine karşı mücadele çağrısı yaptı.

Almanya’daki Onur Yürüyüşü, Christopher Street Day adını, eşcinsel hakları için mücadele geleneğinin önemli bir mekanı olan, New York’taki Christopher Caddesi’nden alıyor.

Christopher Caddesi, 28 Haziran 1969’da Amerika Birleşik Devletleri’nde eşcinsellerin polis şiddetine karşı o zamana kadarki en büyük kitlesel direnişine sahne olmuştu.