Trump'ın 'en sadık danışmanı' Hicks istifa ediyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında basın sözcüsü olan ve görevine Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak devam eden Hope Hicks'in istifa edeceğini duyurdu.

Hicks'in ne zaman yönetimden ayrılacağının henüz belirsiz olduğunu söyleyen Sanders, Trump'ın en sadık danışmanı olarak görülen Hicks'in istifasının Salı günü Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ne verdiği ifadeyle ilgili olmadığını da dile getirdi.

​Komiteye verdiği ifadede, Hicks'in ABD Başkanı Trump'a arada 'küçük yalanlar söylediğini itiraf ettiği' ileri sürülmüştü. Ama Hicks, ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddiasının incelendiği soruşturmaya ilişkin yalan söylediği iddialarını reddetmişti.

29 yaşındaki eski manken Hicks, Trump'ın en süre görev yapan danışmanıydı.