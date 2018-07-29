ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

ABD’de henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kişiler tarafından en az 10 kişinin öldürüldüğü 7 kişinin de yaralandığını açıklandı.

ABD’nin New Orleans kentinde bir silahlı saldırı meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan açıklamada 7 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

New Orleans Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahlı kişileri tespit etmek ve yakalamak için operasyon başlatıldığını duyurdu. Şehir polis sözcüsü Aaron Looney, New Orleans’taki saldırıda yaralananların Üniversite Tıp Merkezine ve bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldüğünü duyurdu.Polis yetkilisi ABD basınına açıklamalarda bulundu. Aaron Looney, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bir bilgi vermedi.