Bire bir görüşmelerini engelleyen yasa çıkabilir

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bire bir görüşmesine bir daha izin verilmemesi çağrısını içeren bir karar tasarısı sunuldu.

ABD Kongresine, Başkan Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bire bir görüşmesine bir daha izin verilmemesi çağrısını içeren bir karar tasarısı sunuldu.

Sputnik’in haberine göre, Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Sheila Jackson Lee tarafından sunulan tasarıda, Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de gerçekleştirdikleri görüşmede olduğu gibi, odada sadece iki lider ve çevirmenlerinin bulunduğu biçimde görüşmesinin engellenmesi için çağrı yapılıyor.

RT'nin eline geçen karar tasarısı metninde bu tür temaslardan 'gizli görüşme' olarak bahsediliyor ve bire bir görüşmelerde varılacak herhangi bir anlaşmanın geçersiz sayılması gerektiği savunuluyor.

Tasarıda ayrıca, Putin ve Trump'ın bire bir şeklinde gerçekleşen görüşmelerinde yaptıkları anlaşmaların geçerli sayılabilmesi için Kongre'nin değerlendirme ve onayına sunulması gerektiği ifade ediliyor.

Tasarı'nın Kongre'ye sunulması, Helsinki'deki görüşme sonrasında Trump'a ülkesinde sert eleştiriler yöneltilmesini izliyor. Helsinki'de iki liderin bire bir olarak da görüştüğü zirvenin ardından Demokratlar, Trump'ın bu toplantıdaki çevirmeninin sorgulanması çağrısını yapacak kadar ileri gitmişti.

Ayrıca, Helsinki'deki ortak basın toplantılarında Putin'in ABD seçimlerine müdahale etmediklerini söylediğini ve Rus lidere inanmamak için bir sebep göremediğini söylemesi, Trump'ın yeterince güçlü davranamadığı ve ülkesinin çıkarlarını yeterince savunamadığı ithamlarına yol açmıştı.

Nitekim baskılar sonucunda, zirvenin hemen ardından Rusya lideri Putin'i yıl bitmeden önce Washington'a davet eden Trump yönetimi, bu ikinci görüşme planını 2019'a ertelemek zorunda kalmıştı.