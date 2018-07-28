Almanya'da skandal uygulama!

Almanya’nın Berlin şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Umut D. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında çeşitli kavga ve yaralama suçlarına karıştı. O dönem hafif cezalar alan Umut D., aradan yıllar geçtikten sonra Berlin Yabancılar Dairesi tarafından sınır dışı edilmek istendi.

Bunun üzerine polis pazartesi sabahı, Türk vatandaşı olan gencin Köpenick semtindeki evini bastı. Kapıyı kırarak içeri giren polisler, annesinin kafasına silah dayarken, Umut D.’yi de yere yatırdı.

Üzerini giyinmesine bilen izin vermeyen polisler, “Zaten gideceğin ülke sıcak” diyerek Umut D.’nin ellerini ve ayaklarını kelepçeleyip başına tükürmemesi için çuval geçirdi.

Çuvalla birlikte iyice aşağılanan Umut D., Berlin Tegel Havalimanı'na getirilerek sınır dışı için bindirileceği uçağı beklemek üzere havalimanı polisine teslim edildi.

Ancak Umut D.'nin avukatı, tam bu sırada gencin Almanya'ya iltica ettiği yönündeki bilgiyi polise iletti. Bunun üzerine sınır dışı işlemi durduruldu ve Umut D. serbest bırakıldı.

Umut D.'nin annesi Susann A., polislerin davranışını sert şekilde eleştirdi. Alman anne, “Evlenmek zorundaydım. Birlikte olduğum adamdan ayrıldım. Umut doğumla birlikte Alman vatandaşı olabilirdi ancak babasının imzası eksikti. Babası benden bu şekilde intikam aldı. Benim oğlum Almanya'da kalmak istiyor. Burada yasalar açık ve iltica talep eden biri sınır dışı edilemez” dedi.