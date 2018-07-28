Uçağı durdurmuştu... O öğrenciye soruşturma

Göteborg-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağında Afgan sığınmacı için eylem yapan İsveçli aktivist Elin Ersson hakkında soruşturma başlatıldı.

Göteborg Savcılığı internet sayfasından, ''Havacılık yönetmenliğini ihlal şüphesiyle soruşturma'' başlığı ile açıklama yayımlandı. Açıklamada, pazartesi günü yaşanan olayda 52 yaşındaki bir Afgan'ın geçici olarak sınır dışı edilmesinin bir kadın yolcu tarafından durdurulduğu belirtilerek, söz konusu eylemin, havacılık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma safhasıyla ilgili ayrıntının, henüz erken olması ve gizlilik ilkesinden dolayı paylaşılmayacağı ifade edildi.

22 yaşındaki Elin Ersson, Afgan bir sığınmacının sınır dışı edilmesini önlemek amacıyla uçağa bindi ve koltuğuna oturmadı. Türk yolcular da İsveçli aktiviste alkışlarla destek verdi.

Dagens Nyheter gazetesine konu hakkında açıklama yapan Ersson, ''İnsan insandır. Benim görevim ölüme gönderilen insanların sınır dışı edilmesini önlemek" ifadesini kullandı. Kendisine soruşturma açılması hakkında yorum yapmayacağını vurgulayan Ersson, bir avukatla iletişime geçtiğini söyledi.

Landvetter Havalimanı'nda pazartesi günü Göteborg- İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınır dışı edilecek Afgan göçmeni taşıyan uçak, 21 yaşındaki İsveçli aktivist Elin Ersson'un protestosu nedeniyle 2 saat rötar yapmıştı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan kadın yolcu Elin Ersson, 52 yaşındaki sığınmacıya yapılanın "tamamen yasa dışı'' olduğunu savunarak, sınır dışı kararının durdurulmasını istemişti.

Uçakta bulunan Türk yolcuların verdiği destekle duygulanarak göz yaşlarına boğulan Ersson, Türk yolculara teşekkür etmiş ve yetkililerin kontrolünde sığınmacı ile uçaktan inmişti.

Ersson'un 26 yaşındaki Afgan İsmail Khawari'nin sınır dışı edilmesine müdahale etmek için uçağa bindiği ve Khawari'nin başka uçakta olması nedeniyle onun yerine sınır dışı edilen başka bir Afgan için eylem yaptığı ortaya çıkmıştı.