Yangın faciasında ölü sayısı yükseldi!

Yunan yetkililer ülke tarihinin en ölümcül yangın felaketinde yaralanan, adı açıklanmayan 40'lı yaşlardaki kadının hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece faciada ölü sayısı 88'e çıktı.



Yunanistan Sağlık Bakanlığı da ağır yaralı 10'dan fazla kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu duyurdu.

Adli tıp görevlileri faciada ölenlerin bedenlerinin tamamen yanmış olması nedeniyle kimlik tespitinde zorlanıyor.

Faciada 3 çocuğunu ve çocuklarının büyükannesi ve büyükbabasını kaybeden bir ailenin tuttuğu özel dedektif ise dün gazetecilere yaptığı açıklamada 9 yaşındaki ikizler Sophia ve Vassiliki'nin kimliklerinin tespit edildiğini söyledi.

Çocuklar Mati köyündeki bir villanın bahçesinde yanmış halde bulunan 26 kişi arasındaydı. Çocukların büyükaane ve büyükbabasına sarılmış halde bulunduğu belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras dün bu trajedinin 'tüm siyasi sorumluluğunu' üzerine aldığını açıklamıştı.

Hükümetin kundakçılık şüpheleri olduğunu açıklaması sonrası muhalefet ise hükümeti sorumluluk almamakla suçlamıştı.