ABD Başkanı Trump, ''NATO'da bir ya da iki diktatör var, askeri harcamaları sorunsuz artıranlar onlar oldu'' dedi.

NATO zirvesinde bütçeye katkıyı artırmalarını talep ettiği müttefiklerin yasal süreç engeliyle karşılaşan ve bir tek Erdoğan'ı işleri doğru biçimde yaptığı için tebrik eden Trump, bu kez ''NATO'da bir ya da iki diktatör var, askeri harcamaları sorunsuz artıranlar onlar oldu'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump , dün Amerikalı Evanjelik rahip Andrew Brunson'ın tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine rağmen serbest bırakılmaması yüzünden Türkiye'yi geniş yaptırımlarla tehdit etmesinin ardından soluğu çelik sanayinin merkezlerinden Illinois eyaletindeki Granite City'de aldı.

Buradaki konuşmaları sırasında, ' NATO 'da bir ya da iki Diktatör bulunduğunu ve kendisinin savunma harcamalarının artırılması talebini yerine getirmeyi ilk kabul edenlerin de bunlar olduğunu' söyleyen Trump , ittifak üyesi 28 ülkeden hangilerinin liderlerini ' Diktatör ' adettiğini belirtmedi.

Ancak Amerikan medyası, Trump 'ın ' Diktatör ' konuşmasını yapmadan önce Türkiye'yi rahip Brunson yüzünden yaptırımla tehdit ettiğine dikkat çekti.

'KRALLAR, KRALİÇELER, BAŞKANLAR VE…'

Sputnik’in haberine göre ABD Başkanı, Granite City'deki konuşmasında NATO liderler zirvesinden söz ederken ''Bunlar krallar, kraliçeler, devlet başkanları, başbakanlar ve bir ya da iki Diktatör ki, gerçekten en kolay yoldan ödeyenler bu sonunculardı'' ifadesini kullandı.

'NATO 'DA İYİ İŞ ÇIKARDIM'

NATO liderler zirvesinde savunma bütçesine katkıyı her ülkenin GSYİH'sinin yüzde 2'sine derhal çıkarması için bastıran ve bu talebini kabul ettirdiğini öne sürerek zirveden ayrılan Trump , çelik işçilerine şöyle hitap etti:

"Sizin adınıza NATO 'da iyi iş çıkardım, ama bunun lafını etmiyorlar. Benim NATO 'daki tavrımla ilgili haberler yaparken yüz milyarca dolar daha fazla ödeme yapılmasında mutabık kalındığını söylemiyorlar. Oysa benim bütün amacım buydu, çünkü ülkemizi istismar ediyorlardı. Biz NATO 'da 29 üye ülkenin toplam masraflarının yüzde 70 ile 90'ını tek başımıza ödüyoruz. Artık bu böyle değil.''