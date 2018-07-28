Moğolistan'da MİT operasyonu iddiası

Moğolistan'da FETÖ mensubu olduğu iddia edilen bir Türk okul müdürü kaçırıldı.Müdürün Türkiye'ye götürülmesine Moğol yetkililer engel oldu.

DW Türkçe- Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’daki bir özel okulun müdürü olan Veysel Akçay’ın, cuma günü sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen beş kişi tarafından kaçırılıp, Türkiye’den gelen bir uçağa bindirilerek götürülmeye çalışıldığı bildirildi.

DW Türkçe’nin Fransız haber ajansı AFP’nin tanıkların ifadesine dayandırdığı haberine göre, 50 yaşındaki Akçay evinin önünden zorla bir minibüse bindirildi. Müdürün okula gitmediğinin ortaya çıkması sonrası ailesi ve yakınlarının polise haber vermesi ile birlikte kaçırıldığı anlaşıldı.

Akçay’ı taşıyan minibüs, okul müdürünü Türkiye’ye gidecek bir uçağa bindirmek üzere Cengiz Han Uluslararası Havalimanı’na hareket etti. Sivil havacılık seferlerini takip eden Flightradar24.com internet sitesine göre, TT4010 kuyruk numaralı uçak Türk Hava Kuvvetleri’ne kayıtlı görünüyor. AFP’nin haberinde, Ulanbator’a TSİ 8.00 sularında iniş yapan uçağın kalkışına Moğol yetkililer tarafından izin verilmediği belirtildi.

Diğer basın organlarında çıkan haberlere göre, operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) düzenlediğini bildirirken, FETÖ ile ilişkili olduğu öne sürülen Akçay hakkındaki iddialar okuldaki öğretmenler tarafından reddedildi.

Uçak yaklaşık sekiz saat boyunca pistte beklerken, Türkiye’nin Ulanbator Büyükelçiliği’nden temsilciler Moğol yetkililere açıklama yapmak üzere davet edildi. Moğolistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sogbatar Damdin, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü.

Uçak, pistteki uzun bekleyişten sonra TSİ 16.30 sularında havalanırken, Moğolistan Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir yetkili taşıtın, içinde Akçay olmadan ülkeden ayrıldığını açıkladı.