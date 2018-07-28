Erdoğan'a 'diktatör' diyen sunucu kovuldu

Sputnik- Tayland’da Digital TV 28 dijital televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "diktatör" nitelendirmesinde bulunan sunucu Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırdı.

Eariyakun, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının konu alındığı spor programı sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "1000 odalı saraylar inşa eden, seçimlerde hile yapan ve gazetecilere baskı yapan diktatör" nitelendirmesinde bulundu.

Tayland'da faaliyet gösteren Barış için Müslümanlar Vakfı, sunucunun cezalandırılmasını talep etti. Bu sözlerin ortaya çıkması üzerine, Digital TV 28 dijital televizyonunun parçası olduğu Tayland Üçüncü Ulusal Televizyonu medya holdinginin yetkilileri, Eariyakun'un görevini askıya alarak sunucuyu Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği'ne götürdü. Eariyakun, kullandığı ifadeden dolayı şahsen Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün'den özür diledi.