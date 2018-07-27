27 Temmuz 2018 18:30

Çipras sorumluluğu üstlendi

Çipras sorumluluğu üstlendi
Çipras, yangın felaketiyle ilgili siyasi sorumluluğu üstlendi.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 80'i aşkın ölümle sonuçlanan orman yangınlarındaki siyasi sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Çok Okunanlar

Dünya