Kuzey Kore ABD askerlerinin naaşlarını iade etti

Naaşların bulunduğu tabutlar bir Amerikan askeri nakliye uçağı tarafından, Kuzey Kore'deki Wonsan Havaalanı'ndan alındı.

Tabutlar daha sonra Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne götürüldü.

Töreni üsteki Amerikan askerleri de izledi. Hawaii'ye götürülecek olan naaşlar üzerindeki kimlik tespit işlemlerinin yıllar sürebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti.

Trump son gelişmenin uzun yıllar sonra birçok aile için büyük bir an olduğunu kaydetti.