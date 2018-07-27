27 Temmuz 2018 10:20

Kuzey Kore ABD askerlerinin naaşlarını iade etti

Kuzey Kore ABD askerlerinin naaşlarını iade etti
Kuzey Kore, 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'nda ölen 55 Amerikan askerinin naaşlarını iade etti.
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Naaşların bulunduğu tabutlar bir Amerikan askeri nakliye uçağı tarafından, Kuzey Kore'deki Wonsan Havaalanı'ndan alındı.

Tabutlar daha sonra Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne götürüldü.

Töreni üsteki Amerikan askerleri de izledi. Hawaii'ye götürülecek olan naaşlar üzerindeki kimlik tespit işlemlerinin yıllar sürebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti.

Trump son gelişmenin uzun yıllar sonra birçok aile için büyük bir an olduğunu kaydetti.

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