Yunanistan'daki yangında ölü sayısı 85'e yükseldi

Hastanelerde aralarında 11'i ağır olmak üzere 46 kişinin bulunduğu açıklanırken Çarşamba gününe kadar 30 cesedin kimliği teşhis edildi. İtfaiye Teşkilatı, yakınlarını kaybedenlerin bugün Gudi bölgesinde bulunan Atina Adli Tıp Fakültesine gitmelerini ve DNA yardımıyla yakınlarını tanıma-teşhis işlemlerine başlamaları için çağrı yaptı.

Yunan İtfaiye Teşkilatı temsilcisi Stavrula Malliri, bu işlemden sonra kayıp sayısı hakkında kesin bir rakam verilebileceğini açıkladı. Malliri, aramaların şimdiye kadar devam ettiğini, bütün yanık evlerin ve deniz sahillerinin dikkatlice araştırıldığını da ekledi.

Devlet mekanizmasının yangın söndürme çalışmaları sırasında ilgili kurumlar arasında koordinasyon kuramadığını, herkesin kendi başına hareket ettiğini ileri süren muhalefet partileri ve medyası hükümeti sertçe eleştirmeye başladı. Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Toskas, Başbakan Aleksis Çipras'a istifasını sundu, ancak Çipras kabul etmedi.